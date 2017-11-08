Новость для студентов: с 1 ноября академические и социальные стипендии повышены на 18%

Кабинет министров Украины в рамках программ повышения социальных стандартов принял решение увеличить стипендии украинским студентам на 18%. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, повышенные стипендии будут выплачиваться с 1 ноября текущего года.

«Хочу сообщить хорошую новость студентам. С 1 ноября мы принимаем решение - повышаем академические и социальные стипендии на 18%», - сказал Гройсман в ходе заседания Кабмина.

Напомним, в этом году в Украине по предложению правительства были увеличены зарплаты учителям и работникам образования. В Кабмине обещают, что в следующем году этот процесс будет продолжен.