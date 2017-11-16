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Новые детали подрыва патруля полиции Мариуполя у прифронтового поселка

16.11 в 08:19

Подрыв автомобиля группы реагирования патрульной полиции Мариуполя возле поселка Талаковки квалифицирован как террористический акт по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Предварительно установлено, что группа полиции Кальмиусского отделения полиции ехала на вызов о незаконной вырубке леса в окрестностях Талаковки. В зону обслуживания этой группы входили поселки на линии разграничения - Талаковка, Гнутово, Сартана, сообщили в полиции.

Территорию места происшествия взрывотехники и кинологи со служебными собаками обследовали на наличие мин и других взрывоопасных предметов.

Напомним, днем 15 ноября полицейский автомобиль подорвался на мине у Талаковки. В результате погиб майор полиции. Еще двое правоохранителей получили ранения, их госпитализировали в больницу Мариуполя.

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2017-11-16 08:19:00
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