Новый закон о ЖКХ предусматривает введение абонплаты за горячую и холодную воду, а также отопление

Принятый новый закон о жилищно-коммунальных услугах содержит ряд новшеств. Об одном из них - введении пени за просрочку платежей - мы уже писали.

Есть и вторая новация, которая тоже является не очень приятной для украинцев - введение абонплаты за горячую и холодную воду, а также отопление. Она будет введена для потребителей, которые предпочитают платить индивидуально напрямую поставщику услуг, и должны перезаключить индивидуальное соглашение.

В состав абонплаты (кроме поставок газа и света) будет входить возмещение расходов поставщика на распределение услуги, сбор денег с абонентов, а также на обслуживание индивидуальных счетчиков (например, за отопление). Эти деньги пойдут на ремонт и обслуживание тепло- и водосетей. Предельный размер абонплаты должен определить Кабмин.

Таким образом, за воду придется платить независимо от того, пользовались вы ею или нет, а за тепло — весь год, а не только в отопительный сезон. При этом нынешняя стоимость куба воды и гигакалории тепла уменьшится на величину абонплаты.

Абонплата не предусматривается для коллективных договоров (например, ОСМД), поскольку поставщик услуги не несет расходов по обслуживанию тысяч абонентов, а работает только с одним представителем от дома.

Но и это еще не все. При поставках по индивидуальным договорам вводится также плата за содержание и ремонт внутридомовых сетей (от входа в дом до квартиры). Размер ее, как и абонплаты, должен позже определить Кабмин.