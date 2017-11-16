Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Новый закон о ЖКХ предусматривает введение абонплаты за горячую и холодную воду, а также отопление

16.11 в 15:59

Принятый новый закон о жилищно-коммунальных услугах содержит ряд новшеств. Об одном из них - введении пени за просрочку платежей - мы уже писали.

Есть и вторая новация, которая тоже является не очень приятной для украинцев - введение абонплаты за горячую и холодную воду, а также отопление. Она будет введена для потребителей, которые предпочитают платить индивидуально напрямую поставщику услуг, и должны перезаключить индивидуальное соглашение.

В состав абонплаты (кроме поставок газа и света) будет входить возмещение расходов поставщика на распределение услуги, сбор денег с абонентов, а также на обслуживание индивидуальных счетчиков (например, за отопление). Эти деньги пойдут на ремонт и обслуживание тепло- и водосетей. Предельный размер абонплаты должен определить Кабмин.

Таким образом, за воду придется платить независимо от того, пользовались вы ею или нет, а за тепло — весь год, а не только в отопительный сезон. При этом нынешняя стоимость куба воды и гигакалории тепла уменьшится на величину абонплаты.

Абонплата не предусматривается для коллективных договоров (например, ОСМД), поскольку поставщик услуги не несет расходов по обслуживанию тысяч абонентов, а работает только с одним представителем от дома.

Но и это еще не все. При поставках по индивидуальным договорам вводится также плата за содержание и ремонт внутридомовых сетей (от входа в дом до квартиры). Размер ее, как и абонплаты, должен позже определить Кабмин.

/uploads/news/964x620/4BBiW5a3.jpg
2017-11-16 15:59:00
Важные новости
Работы по обустройству областной больницы в Мариуполе идут по графику. До конца года откроют первый этаж
16.11 в 16:59
Оксана Марченко на «Интере» построит дом для семьи, которая полгода живет в теплице
16.11 в 16:40
Лента новостей
Работы по обустройству областной больницы в Мариуполе идут по графику. До конца года откроют первый этаж
16.11 в 16:59
Оксана Марченко на «Интере» построит дом для семьи, которая полгода живет в теплице
16.11 в 16:40
В школе под Мариуполем нашли гранату. Детей эвакуировали
16.11 в 16:23
Новый закон о ЖКХ предусматривает введение абонплаты за горячую и холодную воду, а также отопление
16.11 в 15:59
Президент Украины в Мариуполе вручил боевое знамя недавно организованному отдельному батальону морской пехоты
16.11 в 15:43
Европейская ассоциация местной демократии готова работать с Мариуполем как с центром региона, помогая в реализации инновационных проектов
16.11 в 14:57
Желающих много – кому достанется украинский лотерейный рынок?
16.11 в 14:00
20-летний мариуполец хотел припрятать более сотни патронов
16.11 в 13:38