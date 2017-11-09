Новым командующим сил АТО в Донбассе стал боевой генерал-десантник

Новым командующим сил Антитеррористической операции на Донбассе стал генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Отмечается, что назначение Забродского связано с проведением плановой ротации в районе АТО.

Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

Генерал-лейтенант Михаил Забродский - командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины. Он планировал задания подразделениям при блокировании Славянска и Краматорска. Также под руководством Забродского 95-я отдельная аэромобильная бригада Высокомобильных десантных войск смогла в сжатые сроки, без потерь захватить и удерживать оперативно важный пункт - гору Карачун. В апреле 2014 года под его руководством была отбита боевая техника 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая была захвачена в Славянске. Забродский имеет звание Героя Украины, орден Богдана Хмельницкого, орден Данилы Галицкого и другие медали и награды.