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Новым командующим сил АТО в Донбассе стал боевой генерал-десантник

9.11 в 12:07

Новым командующим сил Антитеррористической операции на Донбассе стал генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Отмечается, что назначение Забродского связано с проведением плановой ротации в районе АТО.

Ранее должность командующего силами АТО занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.

Генерал-лейтенант Михаил Забродский - командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины. Он планировал задания подразделениям при блокировании Славянска и Краматорска. Также под руководством Забродского 95-я отдельная аэромобильная бригада Высокомобильных десантных войск смогла в сжатые сроки, без потерь захватить и удерживать оперативно важный пункт - гору Карачун. В апреле 2014 года под его руководством была отбита боевая техника 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которая была захвачена  в Славянске. Забродский имеет звание Героя Украины, орден Богдана Хмельницкого, орден Данилы Галицкого и другие медали и награды.

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2017-11-09 12:07:00
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