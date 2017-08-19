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Обеспечение достойной охраны общественного порядка в Донецкой области

19.08 в 20:21

По информации отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области,  глава полиции Донетчины Виталий Невгад провел расширенное совещание с руководителями всех территориальных подразделений полиции региона с участием приданных сил и представителей Службы безопасности Украины. Цель совещания - обсудить меры, принимаемые правоохранителями уже сегодня, накануне Дня флага и Дня независимости,  и выработать алгоритм координации между собой для эффективного взаимодействия.

В начале совещания Виталий Невгад представил присутствующим приказ Председателя Нацполиции Украины Сергея Князева о переходе полиции на усиленный вариант оперативно-служебной деятельности, который начался в 15 часов 18 августа и будет продолжаться до особого распоряжения.

«Мы должны достойно обеспечить охрану общественного порядка в целом, провести ряд предупредительных мер, направленных на недопущение любых попыток дестабилизации ситуации, выявление лиц, которые могут спровоцировать негативную ситуацию, обеспечить для населения мир и спокойствие», - подчеркнул руководитель, обращаясь к присутствующим.

В помещении Главного управления Нацполиции в Донецкой области в праздничные дни будет действовать оперативный штаб, куда будет стекаться и анализироваться полученная с мест вся текущая информация. В штабе будет осуществляться постоянный мониторинг оперативной ситуации для того, чтобы иметь возможность мгновенно отреагировать в случае каких-либо её изменений. Координация между всеми задействованными силами происходит каналами защищённой связи.

Всего в Донецкой области пройдёт 96 массовых мероприятий, более половины из них запланировано в День Независимости Украины. Ежедневно к обеспечению правопорядка привлекается более 1000 полицейских. Помощь будут оказывать также военнослужащие Нацгвардии Украины, будут работать и другие силовые структуры региона.

Полиция Донецкой области просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к внедрению мероприятий, проводимых для сохранения их жизни и здоровья.

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2017-08-19 20:21:00
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