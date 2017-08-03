Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Оборудование для кардиологического центра в Мариуполе уже закуплено – Гройсман

3.08 в 15:23

Как сообщалось ранее, осенью в Мариуполе откроют современный кардиологический центр. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, для нового центра уже купили ангиографическое оборудование.

Всего в этом году в Украине начнут работать 13 таких центров в 11-ти областях. На закупку оборудования выделено 150 миллионов гривен.

«Жизнь и здоровье украинцев - это приоритет работы нашего правительства. Мы работаем над улучшением оборудования больниц: уже в этом году свои двери откроют 13 новых кардиоцентров в 11 областях Украины. Мы уже выделили 150 млн гривен на закупку ангиографического оборудования для этих центров и уже проведены первые закупки, в частности, в Мариуполе», - написал Гройсман в Фейсбуке.


/uploads/news/964x620/XsOFgIqe.jpg
2017-08-03 15:23:00
Важные новости
Турчинов приехал в Донецкую область
3.08 в 16:22
На Луганщине в результате обстрела ранен пенсионер
3.08 в 16:02
Лента новостей
Турчинов приехал в Донецкую область
3.08 в 16:22
На Луганщине в результате обстрела ранен пенсионер
3.08 в 16:02
Шахтеры Луганщины отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате
3.08 в 15:45
Оборудование для кардиологического центра в Мариуполе уже закуплено – Гройсман
3.08 в 15:23
Год «быстрых браков» в Мариуполе выдался «урожайным»
3.08 в 15:11
Глобальный сбой в Skype: у пользователей десятков стран возникли проблемы
3.08 в 15:00
Правительство вновь инициирует поднятие цен на алкоголь
3.08 в 14:44
«Горводоканал» спасает от потопа проспект Мира в Мариуполе
3.08 в 14:20