Оборудование для кардиологического центра в Мариуполе уже закуплено – Гройсман

Как сообщалось ранее, осенью в Мариуполе откроют современный кардиологический центр. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, для нового центра уже купили ангиографическое оборудование.

Всего в этом году в Украине начнут работать 13 таких центров в 11-ти областях. На закупку оборудования выделено 150 миллионов гривен.

«Жизнь и здоровье украинцев - это приоритет работы нашего правительства. Мы работаем над улучшением оборудования больниц: уже в этом году свои двери откроют 13 новых кардиоцентров в 11 областях Украины. Мы уже выделили 150 млн гривен на закупку ангиографического оборудования для этих центров и уже проведены первые закупки, в частности, в Мариуполе», - написал Гройсман в Фейсбуке.



