Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Обострение на фронте: 1 военный погиб, 4 – получили ранения

17.08 в 11:12

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, обстановка на линии фронта продолжает обостряться. Всего за минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Зайцево и Авдеевка, на Приморском – Старогнатовка, на Луганщине – Новоалександровка и Новозвановка.

В результате боевых действий 1 военный погиб, четверо – получили ранения.

/uploads/news/964x620/228OOeCa.jpg
2017-08-17 11:12:00
Важные новости
На неподконтрольной территории Луганщины прогремел взрыв: ранены два ребенка
17.08 в 12:01
В Мариуполе начало работу социальное такси для людей с инвалидностью
17.08 в 11:47
Лента новостей
На неподконтрольной территории Луганщины прогремел взрыв: ранены два ребенка
17.08 в 12:01
В Мариуполе начало работу социальное такси для людей с инвалидностью
17.08 в 11:47
В ФФУ сегодня рассмотрят «мариупольский вопрос»: Павелко планирует задействовать ОБСЕ
17.08 в 11:28
Обострение на фронте: 1 военный погиб, 4 – получили ранения
17.08 в 11:12
Сегодня в Мариуполе отключат воду
17.08 в 11:00
Под Мариуполем из запертой квартиры спасали пенсионера
17.08 в 10:21
Жебривский приехал с подарками: губернатор вручил сиротам поселков под Мариуполем ключи от жилья
17.08 в 09:47
В зоне АТО российские журналисты попали под обстрел
17.08 в 09:34