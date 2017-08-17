Обострение на фронте: 1 военный погиб, 4 – получили ранения
17.08 в 11:12
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, обстановка на линии фронта продолжает обостряться. Всего за минувшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня.
На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Зайцево и Авдеевка, на Приморском – Старогнатовка, на Луганщине – Новоалександровка и Новозвановка.
В результате боевых действий 1 военный погиб, четверо – получили ранения.
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2017-08-17 11:12:00
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