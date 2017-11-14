Обозначилась глубокая пропасть между народными избранниками и самим народом – они предлагают перейти полностью на электронные квитанции за услуги ЖКХ…

Украинские политики, а в частности - народные депутаты, решили полностью отказаться от бумажных квитанций за коммунальные услуги, внедрив оплату исключительно в электронном виде…

Вот такой странный законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает ТСН. Согласно поданному законопроекту, по задумке авторов, потребителям всех услуг поставщики будут рассылать через ЖЭКи электронный счёт-инвойс. В этом счёте будет содержаться информация о предоставленных коммунальных услугах, объёмах и стоимости…

В случае положительного принятия данного закона, бумажные квитанции рассылаться не будут, но распечатать их будет возможно по требованию потребителя (?). Указывается, что электронная квитанция может быть скачана и на смартфон…

А вот здесь возникает ряд вопросов к авторам законопроекта. Неужели мы что-то пропустили, и вся страна резко стала развитой европейской державой, в которой каждый член общества имеет современные гаджеты, коими умело пользуется до такой степени, что ему уже совершенно не нужны какие-то там бумажные квитанции?

Или в наших ЖЭКах и подобных им организациях настолько продвинутые специалисты, которые в электронном виде без ошибок способны делать расчёты и доводить их до населения? Да нет же, нет… В нашей стране, к сожалению, ещё очень много людей, даже не имеющих представления о современных компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д. Не говоря уже об умении ими пользоваться…

Очень жаль, но многие наши сограждане (видимо, этим утверждением мы сейчас повергнем в шок депутатов, но кто-то же должен им это сказать) не умеют пользоваться даже самым примитивным мобильным телефоном, не говоря уже о смартфоне…

Конечно, большинство из них относится к старшему поколению, которое плохо обучается, но есть среди них и представители среднего поколения. К тому же, не так достойно живёт основная часть украинцев, чтобы исключительно в электронном виде рассчитываться за потреблённые услуги, ввиду банального неимения для этого электронных устройств.

Мало того, что наш народ каждый раз испытывает стресс при заполнении обычных квитанций на оплату всех услуг, да ещё нужно считать всё с учётом субсидий, так теперь его хотят испытать электронными счетами…

Нам, к примеру, трудно представить 70-90 летнюю бабушку, сидящую за компьютером и оплачивающую электронные квитанции. Похоже, что тех, кого не сгубят пенсионная и медицинская реформы, окончательно добьют электронные квитанции.

По крайней мере, болезнь Альцгеймера постучится не в одни двери…