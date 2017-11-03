ОБСЕ: наблюдателей не пустили на две улицы подконтрольного ДНР поселка на Мариупольском направлении
3.11 в 08:00
Вооруженные члены ДНР не пропустили наблюдателей ОБСЕ на две улицы поселка Новоласпа. Членам миссии заявили, что там небезопасно – мины.
В отчете организации говорится: «Вооруженные люди в ДНР, которые контролируют Новоласпу (50 км к югу от Донецка), не пустили СММ к двум улицам, заявив, что там были мины».
При этом наблюдатели видели, как по этим улицам ходят мирные жители.
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2017-11-03 08:00:00
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