ОБСЕ: наблюдателей не пустили на две улицы подконтрольного ДНР поселка на Мариупольском направлении

Вооруженные члены ДНР не пропустили наблюдателей ОБСЕ на две улицы поселка Новоласпа. Членам миссии заявили, что там небезопасно – мины.

В отчете организации говорится: «Вооруженные люди в ДНР, которые контролируют Новоласпу (50 км к югу от Донецка), не пустили СММ к двум улицам, заявив, что там были мины».

При этом наблюдатели видели, как по этим улицам ходят мирные жители.