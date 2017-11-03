ОБСЕ: обмен пленных на Донбассе невозможен из-за отсутствия окончательных списков

В ОБСЕ заявляют о том, что стороны конфликта на Донбассе до сих пор не предоставили окончательные списки пленных на обмен, поэтому, по-видимому, пока никто на свободу не выйдет.

«Пока не могу дать точный ответ, сколько людей готовят на обмен от обеих сторон, потому что нет официальной информации по этому вопросу. Не сформированы окончательные списки для обмена. Пока до конца не ясно, кто попадет в эти списки обмена, поэтому я не могу дать никакой официальной информации», - отметил представитель ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в Минске Тони Фриш.

По его словам, сложности в формировании списков могли возникнуть из-за того, что у кого-то количество пленных увеличилось, а кто-то уже вышел на свободу.