ОБСЕ откроет новые базы наблюдения на Донбассе

Миссия ОБСЕ собирается открыть дополнительные базы наблюдения на востоке Украины. Работать они будут круглосуточно.

Об этом во время брифинга во Львове рассказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) Александр Хуг.

«В будущем планируем установить такие базы в Дебальцево, Горловке и других населенных пунктах, а также повторно открыть базу в Станице Луганской. Патрулирование с баз наши представители осуществляют ночью. Днем их маршрут пролегает до самой границы Украины с Россией. Патрулирование они осуществляют как пешком, так и на авто», - отметил он.