ОБСЕ: в ЛНР закрыли пункт пропуска на границе с Россией

Наблюдатели ОБСЕ сообщают о том, что представители ЛНР закрыли пункт пропуска на границе с Россией – в селе Леоново (ранее Красный Октябрь).

В отчете миссии говорится: «Наблюдатели, которых сопровождали невооруженные члены ЛНР, прибыли в пункт пропуска на границе в с. Леоново (быв. Красный Октябрь, 82 км к югу от Луганска), где увидели несколько срубленных деревьев, лежавших на дороге, пять бетонных блоков и колючую проволоку (высотой 2,5 метра) за ними. Два невооруженных члена ЛНР сообщили команде Миссии, что пункт пропуска закрыт».