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ОБСЕ: в ЛНР закрыли пункт пропуска на границе с Россией

18.11 в 14:58

Наблюдатели ОБСЕ сообщают о том, что представители ЛНР закрыли пункт пропуска на границе с Россией – в селе Леоново (ранее Красный Октябрь).

В отчете миссии говорится: «Наблюдатели, которых сопровождали невооруженные члены ЛНР, прибыли в пункт пропуска на границе в с. Леоново (быв. Красный Октябрь, 82 км к югу от Луганска), где увидели несколько срубленных деревьев, лежавших на дороге, пять бетонных блоков и колючую проволоку (высотой 2,5 метра) за ними. Два невооруженных члена ЛНР сообщили команде Миссии, что пункт пропуска закрыт».

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2017-11-18 14:58:00
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