ОБСЕ: в Саханке члены ДНР заняли дома местных жителей

На днях наблюдатели ОБСЕ побывали в подконтрольном ДНР населенном пункте Саханка под Мариуполем. Там местные жители рассказали миссии, что члены ДНР заняли пустующие дома в поселке, несмотря на возражения соседей.

Также в отчете говорится, что наблюдатели слышали, как члены ДНР запрещали местным жителям общаться с представителями международной организации.

Кроме того, вооруженные члены ДНР подошли к патрулю миссии и попросили предъявить план патрулирования и удостоверения личности. Когда наблюдатели отказалась это сделать, команде СММ сказали покинуть этот район.