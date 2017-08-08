ОБСЕ: в Саханке члены ДНР заняли дома местных жителей
8.08 в 11:24
На днях наблюдатели ОБСЕ побывали в подконтрольном ДНР населенном пункте Саханка под Мариуполем. Там местные жители рассказали миссии, что члены ДНР заняли пустующие дома в поселке, несмотря на возражения соседей.
Также в отчете говорится, что наблюдатели слышали, как члены ДНР запрещали местным жителям общаться с представителями международной организации.
Кроме того, вооруженные члены ДНР подошли к патрулю миссии и попросили предъявить план патрулирования и удостоверения личности. Когда наблюдатели отказалась это сделать, команде СММ сказали покинуть этот район.
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2017-08-08 11:24:00
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