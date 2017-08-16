ОБСЕ: вооруженные члены ДНР заняли жилой район под Докучаевском

Миссия ОБСЕ в своем отчете сообщает о том, что вооруженные члены ДНР заняли жилой квартал в населенном пункте Ясное под Докучаевском.

«12 августа наблюдатели вновь зафиксировали присутствие вооруженных формирований в жилом районе Ясного, где СММ недавно видела повреждение жилых домов. На юго-западном краю ул. Ленина миссия видела не менее 10 вооруженных членов ДНР», - сообщают в ОБСЕ.

При этом трое из них подошли к наблюдателям с автоматами и заявили, что не довольны присутствием патруля в населенном пункте. Опасаясь за свое здоровье, члены миссии покинули этот район.