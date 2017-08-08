Общественный туалет на пляже Мариуполя принялись ремонтировать в разгар пляжного сезона

Отдыхающие пляжа, расположенного у железнодорожного вокзала, удивились, что за много лет впервые начался ремонт общественного туалета, находящегося на балансе "Зеленстроя". Но это происходит в самый разгар пляжного сезона.

При этом посетители пляжа заявили, что установленные вместо базового здания биотуалеты являются экстремальным испытанием в жару, которая установилась в Мариуполе. Они отметили, что в раскалённой кабине испарения и зной создают невыносимые условия для посетителей.

При этом мариупольцы отметили, что позитивно воспринимают начало ремонта общественного туалета, которого не было десятки лет.