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«Обстрел» Донецка случился из-за разлета боеприпасов от взрыва складов ДНР, - СЦКК

8.11 в 08:13

Украинская сторона в СЦКК заявляет, что причиной прилета снарядов в жилые кварталы Донецка вечером 5 ноября стал пожар на складе боеприпасов ДНР в районе Опытного. Об этом говорится в заявлении СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО.

«В результате нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами возник пожар на складе боеприпасов НВФ ОРДО в районе населенного пункта Опытное. Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот «обстрел» попал Киевский район и северная часть населенного пункта Донецк. Отмечены многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города», - утверждают в СЦКК.

5 ноября представители ДНР заявляли о пожаре на складе боеприпасов ВСУ в районе Опытного.

«Опытное сейчас в «серой зоне» и, по моей информации, украинских военных там нет», - сообщил «Громадському» пресс-секретарь СЦКК Анатолий Будяшевский.

При этом, согласно отчету ОБСЕ от 20 октября, Опытное находится под контролем украинских властей.

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2017-11-08 08:13:00
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