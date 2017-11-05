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Обстрелы ДФС и возможная химическая утечка угрожают сотням тысяч жителей, - ОБСЕ

5.11 в 08:07

В ночь 4 ноября была обстреляна Донецкая фильтровальная станция. В ОБСЕ заявляют о возможной угрозе для сотен тысяч людей по обе стороны линии соприкосновения. Об этом говорится в заявлении спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Мартина Сайдика.

«Мы решительно осуждаем обстрел ДФС и подчеркиваем, что прямой или близкий удар только по одной из 900-кг емкостей высокотоксичного газообразного хлора, которые хранятся на ДФС для очистки воды, может убить людей в радиусе 200 м, в т.ч. персонал объекта, и серьезно нарушить снабжение водой почти до 350 тыс. человек с обеих сторон линии соприкосновения», - говорится в заявлении.

Также в ОБСЕ призвали стороны конфликта «полностью прекратить подвергать риску гражданскую инфраструктуру».

«Мы настоятельно призываем их дать соответствующие приказы войскам и вооруженным формированиям на местах, обнародовать эти приказы до создания зон безопасности вокруг объектов гражданской инфраструктуры, и безотлагательно прийти к соглашению в текущих дискуссиях ТКГ по созданию таких зон безопасности», - заявил Сайдик.

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2017-11-05 08:07:00
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