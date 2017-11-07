Обвинительный акт в отношении пограничника Колмогорова направят в суд Мариуполя

После вчерашнего заседания Высшего спецсуда в Киеве по делу пограничника Сергея Колмогорова начальник следственного управления ГПУ Виталий Панченко дал брифинг. По его словам, после отмены решения первой и апелляционной инстанции обвинительный акт будет направлен в суд первой инстанции в Мариуполе.

«В настоящее время не будет предоставляться оценка правомерности и правильности соблюдения процедуры сбора доказательств, потому что на сегодняшний день мы имеем резолютивную часть решения конституционной инстанции без объявления обоснования принятого решения. Вопросы касательно мотивов и обоснованности решения в части аргументов могут быть предоставлены только после оглашения полного текста решения суда, которое непосредственно будет осуществлено 9 ноября 2017 года», - отметил Виталий Панченко.

Напомним, вчера Колмогорова выпустили из-под стражи: судьи направили дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.