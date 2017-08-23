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Один из районов Мариуполя на двое суток останется без воды

23.08 в 12:57

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, в связи с заменой напорного коллектора диаметром 900 мм на насосной станции "Сартанская", будет отключена подача воды в центральную часть Кальмиусского района (от поселка Зирка до улицы Заозерная и от 7 проезда до пр. Никопольского) с 9:00 28 августа до 6:00 30 августа.

Подвоз воды будет производиться в социально значимые объекты (детские сады, больницы). Просьба ко всем жителям района отнестись с пониманием и сделать необходимый запас воды!

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2017-08-23 12:57:00
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