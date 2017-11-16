Один из самых оживленных перекрестков Мариуполя снова открыт для движения
16.11 в 18:13
В центре Мариуполя на пересечении проспектов Мира и Строителей возобновлено движение автомобильного транспорта.
Ранее, данная магистраль была закрыта из-за ремонта, что создавало неудобства перемещению общественного транспорта, ведь этот перекресток один из самых оживленных.
Сейчас здесь все полосы открыты. Ремонтные работы переместились по проспекту Строителей дальше - от улицы Митрополитской до бульвара Шевченко.
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2017-11-16 18:13:00