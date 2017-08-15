Офис новый – проблемы старые: мариупольцы жалуются на большие очереди в новом ЦОК ДТЭК Донецкоблэнерго

Как сообщали «Мариупольские новости», 2 августа торжественно открыли новый центр обслуживания клиентов ДТЭК Донецкоблэнерго, который расположен по адресу бул. Шевченко, 62. Мариупольцам обещали, что благодаря электронной очереди клиентам не надо будет ждать часами встречи со специалистом, как было ранее, в отделении по адресу пер. Кузнечный, 3, а пропускная способность центра – 500 человек в день.

В день открытия работу современного центра проверили мариупольские чиновники, которые сами стали клиентами ЦОКа и лично протестировали оперативность и качество обслуживания.

Не прошло и двух недель с открытия центра, а мариупольцы уже жалуются на его работу в редакцию городского сайта «Мариупольские новости». Впереди отопительный сезон, и многим необходимо проверить в ДТЭК документы на оформление субсидии, однако «схема» остается прежней: чтобы решить свой вопрос, абонентам придется не один час прождать в очереди.





Корреспондент нашего сайта отправился в ЦОК, чтобы проверить ситуацию, и встретил там члена исполкома Дмитрия Забавина. Он общался с мариупольцами и подтвердил слова наших читателей: в центре действительно огромные очереди, сотрудники ДТЭК не справляются с таким количеством клиентов.

Например, по состоянию на 15:00 женщина, которая пришла сюда с утра, была в очереди 500-й.











