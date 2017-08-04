Официально из-за жары в Украине не зафиксировано ни одной смерти – Минздрав

В последние несколько дней в Украине сообщалось о двух смертях в результате жары: в Луцке в салоне троллейбуса скончалась пенсионерка, а во Львове – 60-летний мужчина.

Однако в Министерстве здравоохранения отмечают, что пока нет официальной информации о жертвах аномального зноя.

«На сегодня официально подтвержденной информации о смерти из-за жары нет. С сегодняшнего дня мы начали собирать информацию от областных центров экстренной помощи и медицины катастроф относительно статистики», - сказала руководитель управления экстренной помощи и медицины катастроф Минздрава Татьяна Тимошенко.