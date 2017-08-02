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Официально: в Украине продлили действие «металлургического закона»

2.08 в 15:16

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий продление действия документа о повышении вывозной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну еще на год.

Об этом сообщает нардеп Олег Ляшко: «Действие "металлургического закона" о повышении вывозной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну продлено еще на год. Наконец-то закон подписан. Украинская промышленность победила, потому что этот закон - правильный! Он защищает рабочие места и экспортную выручку, а значит - и финансовую стабильность страны и благосостояние украинцев».

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2017-08-02 15:16:00
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