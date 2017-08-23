Официальное сообщение об усовершенствовании Программы жилищных субсидий

Как сообщает Информационный вестник правительства, Кабинет министров отреагировал на запросы общества и внёс изменения в программу жилищных субсидий. Социальное положение граждан адаптировано к дате назначения субсидии, а также социальные нормативы газа приближены к реальному потреблению услуги. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Украины.

На правительственную горячую линию «15-45» и информационно-разъяснительную площадку Teplo.gov.ua поступало немало замечаний от граждан, мол, почему считают мои прошлогодние доходы, если сейчас я не работаю, или получаю меньшую заработную плату.

Это объективно. Потому что гражданин, например, весь прошлый год работал и получал высокую заработную плату. В этом году по тем или иным причинам уволился с работы и нуждается в помощи по объективным причинам в оплате "коммуналки". Социально несправедливо считать его прошлогодние доходы, когда он мог самостоятельно оплачивать счета за тепло, электроэнергию и воду. Поэтому правительство пошло навстречу таким людям, адаптируя их социальное положение к дате назначения субсидии.

Кроме того, в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, так как фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал этого года. Особенно заметно это было в больших городах. Правительство учло и этот аргумент.

С 1 октября 2017 года при расчёте размера субсидии на новый отопительный сезон 2017/2018, будут учтены доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 года - по III и IV квартал 2017 года.