Оглушительные сирены и клубы пара удивили прохожих в центре Мариуполя
11.11 в 10:25
Мощные катки турецкой компании «ОНУР Конструкцион Интернешнл» во время работы по капитальному ремонту проспекта Строителей в нашем городе начали издавать такие громкие звуки, что некоторые жители приняли их за сигнал сирены.
Укладка асфальта, начавшаяся вчера от пересечения с проспектом Мира, велась даже после наступления темноты. Подсветка дороги осуществлялась при помощи фар машин подрядчика и катков, уплотнявших асфальт, с поверхности которого поднимался густой пар. Представители подрядчика сообщили, что укладываемый асфальт имеет повышенную устойчивость к износу и будет обеспечивать значительное время качественное покрытие дороги.
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2017-11-11 10:25:00
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11.11 в 11:01