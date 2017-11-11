Оглушительные сирены и клубы пара удивили прохожих в центре Мариуполя

Мощные катки турецкой компании «ОНУР Конструкцион Интернешнл» во время работы по капитальному ремонту проспекта Строителей в нашем городе начали издавать такие громкие звуки, что некоторые жители приняли их за сигнал сирены.

Укладка асфальта, начавшаяся вчера от пересечения с проспектом Мира, велась даже после наступления темноты. Подсветка дороги осуществлялась при помощи фар машин подрядчика и катков, уплотнявших асфальт, с поверхности которого поднимался густой пар. Представители подрядчика сообщили, что укладываемый асфальт имеет повышенную устойчивость к износу и будет обеспечивать значительное время качественное покрытие дороги.