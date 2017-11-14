Около 2 тысяч мариупольских семей получат материальную помощь на приобретение твердого топлива

В Мариуполе заработала городская программа выделения материальной помощи на одноразовое приобретение твердого топлива для малообеспеченных граждан. Город позаботится о людях, которые из-за недосчетов правительства получают неполную государственную помощь, сообщает пресс-служба горсовета.

«Согласно постановлению Кабинета Министров, при расчете льгот и субсидий, берется расчетная цена угля в Донецкой области - 2162 грн за тонну. Тогда как в Мариуполе минимальная стоимость за тонну составляет 3800 грн. Фактически жители не покрывают стоимость угля минимум на 75%», - отметил директор департамента социальной защиты населения Андрей Ремпель.

Теперь мариупольцы, которые имеют льготы или оформили субсидию, получат одноразовые выплаты, средний размер которых – около 20 тысяч гривен. Документы на выделение помощи уже подало более 1400 человек, но специалисты прогнозируют, что выплаты получат около 2 тысяч семей.

В течение текущей недели планируется завершить процедуру оформления, а к концу ноября - выплатить помощь.