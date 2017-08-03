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Окончательная точка: Владимир Кличко уходит из профессионального бокса

3.08 в 12:09

Украинец Владимир Кличко принял решение завершить карьеру профессионального боксера. Он записал соответствующее видео, на котором озвучил свое решение.

41-летний Кличко на профессиональном ринге провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Он является олимпийским чемпионом 1996 года, был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015) в супертяжелом весе.

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2017-08-03 12:09:00
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