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Окончательный вариант закона о реинтеграции Донбасса утвержден и будет направлен в Раду

17.11 в 15:26

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады согласовал текст закона о реинтеграции Донбасса ко второму чтению.

Рассмотрение проекта закона завершилось в пятницу, 17 ноября. Обсудили несколько блоков поправок. В частности, по привлечению к ответственности лиц с ОРДЛО, совершающих военные преступления. Также комитет решил готовить отдельный законопроект о предоставлении статуса участника АТО и откорректировал статью 10 проекта закона, касающуюся перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.

В итоге на голосовании окончательный вариант закона поддержали 10 из 19 членов комитета. Глава комитета Сергей Пашинский надеется, что парламент примет законопроект на ближайшей сессионной неделе.

Законопроект №7163 был принят Радой в первом чтении 6 октября."За" проголосовали 233 парламентария.

Законопроект определяет отдельные территории в Донецкой и Луганской областях оккупированными, границу которых должно определять Минобороны по представлению Генштаба.

Военное присутствие Украины в Донбассе названо мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны. Руководство силовиками, которые задействованы в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ.

В случае введения военного положения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и введения военной администрации, прекращаются полномочия областной, районных и сельских советов на этих территориях.

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2017-11-17 15:26:00
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