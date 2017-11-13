Окрестности населенных пунктов под Мариуполем оказались под минометным огнем

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки непростая ситуация наблюдалась возле Мариуполя. В частности, нарушая Минские договоренности, противники применили минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, гранатометы и вооружения БМП вблизи Водяного. Так же из 120- и 82-мм минометов были обстреляны позиции в районе Гнутово.

Тем временем по огонь из стрелкового оружия и гранатометов попали укрепелния неподалеку от Николаевки, Березового, Новотроицкого, Старогнатовки и Павлополя.

Всего в зоне АТО количество обстрелов выросло до 33, это почти вдвое больше, чем в предыдущие сутки. При этом ни один украинский боец в результате боевых действий не пострадал.