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Окрестности населенных пунктов под Мариуполем оказались под минометным огнем

13.11 в 08:08

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки непростая ситуация наблюдалась возле Мариуполя. В частности, нарушая Минские договоренности, противники применили минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, гранатометы и вооружения БМП вблизи Водяного. Так же из 120- и 82-мм минометов были обстреляны позиции в районе Гнутово.

Тем временем по огонь из стрелкового оружия и гранатометов попали укрепелния неподалеку от Николаевки, Березового, Новотроицкого, Старогнатовки и Павлополя.

Всего в зоне АТО количество обстрелов выросло до 33, это почти вдвое больше, чем в предыдущие сутки. При этом ни один украинский боец в результате боевых действий не пострадал.

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2017-11-13 08:08:00
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