Известная телеведущая Оксана Марченко готовит новую революцию. Скоро на телеэкраны выйдет реалити-шоу, аналогов которому в Украине не было. Телеканал «Интер» адаптировал формат Extreme Makeover: Home Edition компании Endemol. В Украине революционный телепроект будет называться «Время строить», вести его будет Оксана Марченко. В эфире телеканала «Интер» уже идут промо-ролики, в которых известная ведущая в робе и каске управляет бульдозером.

Шоу впервые показали в 2003 году на американском телеканале АВС. Оно произвело настоящую революцию на ТВ, ведь его главная задача – не развлекать, а помогать.

Согласно библии формата, участники проекта – очень достойные семьи, по трагической случайности оказавшиеся без крыши над головой или имеющие серьезные проблемы с жильем. Несмотря на трудности, они не сдаются, занимают активную жизненную позицию, пользуются уважением и любовью друзей, родственников, соседей и знают не понаслышке, что такое социальная ответственность. Команда проекта не просто ремонтирует или отстраивает для семьи дом в невероятно сжатые сроки, но и меняет жизнь людей к лучшему. Проект покорил телезрителей США и продолжает покорять мир: формат был успешно адаптирован в четырнадцати странах и везде прошел с высокими рейтингами. По мнению представителя компании-правообладателя, "Интер" создает одну из самых масштабных версий реалити-шоу.

Каким будет украинская адаптация революционного телеформата? Подробности реалити-шоу "Время строить" вы узнаете совсем скоро. Консультант Endemol Shine Group был поражен размахом, с которым снимают проект в Украине.

"Я консультировал команды проектов в некоторых странах. И хочу отметить, что украинская адаптация – одна из самых масштабных, – говорит Уильям Килсдонк, креативный продюсер-консультант компании-обладателя формата Endemol Shine. – Я смотрю на то, что происходит на площадке украинского проекта, и могу сказать одно: герои программы – счастливчики, которые выиграли в лотерею невероятный приз!"

Предполагается, что грандиозный проект, реализуемый в Украине, изменит жизни людей к лучшему.