Оксана Марченко на «Интере» построит дом для семьи, которая полгода живет в теплице

2 декабря на "Интере" стартует уникальный для Украины телепроект – масштабное реалити-шоу "Время строить". Зрители увидят истории четырех семей, жизнь которых в кратчайшие сроки кардинально изменится.

"Выбор семей для проекта "Время строить" – это серьезная поисковая редакторская работа, – рассказывает Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – Наши герои – люди, которые очень нуждаются, и при этом – второй параметр – они очень достойные: являются примером, образцом для подражания и просто уважаемыми и любимыми людьми для соседей, родственников. Они способны что-то создавать, сами способны помогать, но в силу разных обстоятельств их жизнь сложилась так, что жилищные условия у них ужасные или они вовсе могут оказаться на улице. Мы начинаем этот проект с четырех семей, они безальтернативно нуждаются в помощи и они безальтернативно ее достойны".

Оля из Закарпатья в 14 лет была вынуждена стать "мамой" для двух своих младших братиков и сестры. Это случилось семь лет назад. Чтобы прокормить семью, Оля моет посуду и убирает в сельском кафе. Большая часть заработанных денег уходит на ремонт ветхого дома, в котором всего две комнаты, полное отсутствие газа и воды, к тому же разрушающийся фундамент.

Павел из Днепропетровской области в 24 года потерял очень близкого человека и сам стал инвалидом. Он заново научился ходить, получил три высших образования, добился успехов в спорте, стал мужем и отцом. Семья ютится в старом доме без удобств. Но Павел в первую очередь мечтает не об улучшении собственных жилищных условий, а о создании центра реабилитации для людей с ограниченными возможностями.

Мечты Алены из Киевской области о благополучной жизни рухнули шесть лет назад из-за трагического события. Она осталась одна с четырьмя детьми в недостроенном доме, по которому не выплачен кредит. Работая на двух работах, женщина не в силах погасить долг, ее семья буквально может оказаться на улице.

Зоя из Житомирской области и ее пятеро детей остались без крыши над головой. С весны дети живут в теплице, а сама женщина ночует под открытым небом. Зоя трудится по 12 часов в сутки на хлебозаводе, но денег хватает лишь на еду.

"Я бы никому не пожелала судьбы наших героев, – говорит лидер команды проекта "Время строить" Оксана Марченко. – Каждый из участников пережил жизненную драму. Но всех их объединяет не только это. Все наши герои сохранили любовь, взаимовыручку, поддержку внутри семьи. Их объединяет какая-то несломленность. Это люди, с которых нужно брать пример".

Совсем недавно герои проекта были один на один со своей бедой. А сейчас у них появилась возможность изменить жизнь. Наступило "Время строить". Мечты героев поможет реализовать команда реалити-шоу и сотни добровольцев, неравнодушных людей со всей Украины. К строительству присоединятся даже украинские звезды!