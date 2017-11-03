ООН и «Человек в беде» отправили на неподконтрольные территории Донбасса гуманитарную помощь

Благотворительная организация «Человек в беде» отправила на неподконтрольные территории Донбасса грузовики с гуманитарной помощью.

По информации Госпогранслужбы, через КПВВ «Новотроицкое» проследовали 7 грузовиков с товарами медицинского назначения общим весом 148 кг, строительными материалами общим весом 78 450 кг, гигиеническими наборами общим весом 11 500 кг.

Также гуманитарную помощь на Донбасс отправила Всемирная продовольственная организация ООН Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев. Всего проследовало 13 грузовых автомобилей с грузом гуманитарного назначения (товары медицинского назначения общим весом 4 600 кг, продуктовые наборы общим весом 22 700 кг).