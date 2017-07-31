Опубликован график ремонтов маршруток в Мариуполе, запланированных до конца 2017 года

Как мы уже писали ранее, 28 июля городские власти, представители общественности и автоперевозчики подписали трехсторонний Меморандум, согласно которому до конца текущего года перевозчики обязались капитально отремонтировать порядка 100 единиц транспорта.

Общественники намерены контролировать исполнение обязательств по ремонту, и уже опубликовали в открытом доступе планируемый график ремонтов маршруток.

Согласно представленным данным, в июле уже отремонтированы 14 единиц техники. До конца года будет произведен ремонт еще 92 маршрутных такси. К слову, ремонт бОльшей части из числа маршруток намечен на декабрь. Почему работы отложены именно до этого времени, в документе не уточняется.





К слову, несмотря на подписание Меморандума, некоторые мариупольцы не поддерживают идею такого договора, сомневаясь, что это решит сложившуюся ситуацию с общественным транспортом. Жители планируют провести митинг против повышения стоимости проезда в маршрутках до 6 гривен. Он запланирован на 6 августа. Предполагается, что в нем примут участие не только горожане, но и представители городской власти с частными перевозчиками.