Опубликован первый в истории, сфотографированный NASA, снимок Земли с Луны
13.08 в 15:58
51 год назад, 10 августа 1966 года, агентство NASA запечатлело первое в истории фото Земли с Луны. Это уникальный архивный снимок - сообщает пресс-служба космического агентства.
"Позже NASA получило около 3 062 фотографий с четким видом на 99 процентов поверхности Луны, что позволило инженерам точно определить место посадки для миссий Surveyor и Apollo", - отмечается на сайте.
В NASA проинформировали, что снимок был сделан в рамках программы Lunar Orbiter.
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2017-08-13 15:58:00
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