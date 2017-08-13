Опубликован первый в истории, сфотографированный NASA, снимок Земли с Луны

51 год назад, 10 августа 1966 года, агентство NASA запечатлело первое в истории фото Земли с Луны. Это уникальный архивный снимок - сообщает пресс-служба космического агентства.

"Позже NASA получило около 3 062 фотографий с четким видом на 99 процентов поверхности Луны, что позволило инженерам точно определить место посадки для миссий Surveyor и Apollo", - отмечается на сайте.

В NASA проинформировали, что снимок был сделан в рамках программы Lunar Orbiter.