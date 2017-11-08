Опубликован список и состав госпитальных округов Донецкой области

Министерство здравоохранения Украины предлагает для публичного обсуждения проект распоряжения Кабмина «Об утверждении перечня и состава госпитальных округов Донецкой области». Об этом говорится в сообщении «Украинского медицинского журнала».

Отмечается, что госпитальные округа создаются для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения.

Госпитальный округ будет играть роль механизма координации и совместного принятия решений представителями местных органов власти, территории которых он будет охватывать. Госпитальный округ не будет отдельным юридическим лицом или отдельным уровнем территориальной организации власти. Учреждения здравоохранения, охваченные госпитальным округом, будут оставаться в собственности и подчинении местных органов власти, которые являются участниками госпитального округа.

Также подчеркивается, что в связи с проведением АТО на территории Донецкой области, на сегодня административно-территориальное устройство региона насчитывает 13 районов, 15 городов областного значения, 14 городов районного уровня. Протяженность области с севера на юг составляет 262 км (по автомобильным дорогам – 347 км), с запада на восток – 140 км (по автомобильным дорогам – 196 км).

Для своевременного оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации, предлагается сформировать на территории области, подконтрольной украинской власти, шесть госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В случае принятия распоряжения, его реализация будет положительно влиять на развитие административно-территориальных единиц области.

Итак, перечень и состав госпитальных округов Донецкой области:

Славянский госпитальный округ (учреждения, размещенные на территории г. Славянска (в том числе г. Святогорск), Славянского района; Лиманской объединенной территориальной общины);

Бахмутский госпитальный округ (учреждения, размещенные на территории г. Бахмута, Бахмутского района);

Краматорский госпитальный округ (учреждения, размещенные на территории г.г. Краматорска, Дружковки, Торецка, Константиновки), Константиновского района; Александровского района; Шаховской объединенной территориальной общины (Добропольского района); Андреевской объединенной территориальной общины (Славянского района);

Покровский госпитальный округ (учреждения, размещенные на территории г.г. Покровска, Мирнограда, Селидово, Доброполья, Новогродовки, Авдеевки), Покровского района; Марьинского района; Ясиноватского района; Добропольского района;

Волновахский госпитальный округ (учреждения, размещенные на территории г. Угледара, Волновахского района, Великоновоселковского района);

Мариупольский госпитальный округ (учреждения, размещенные на территории г. Мариуполя, Мангушского района, Никольского района, подконтрольной украинской власти части Бойковского района).

Предложения и замечания к проекту просят направлять в Министерство здравоохранения Украины в течение месяца в письменном и/или электронном виде по адресу: 01601, Киев, ул. Грушевского, 7, Управление координации центров реформ (тел.: (044) 254-06-52, тел/факс: (044) 254-06-52, e-mail: karpinska@moz.gov.ua).