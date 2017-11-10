Оскароносный Джордж Клуни решил навсегда попрощаться с кинематографом

Голливудский актер Джордж Клуни заявил о том, что прекращает свою карьеру. Причем он решил не просто сделать паузу, а навсегда попрощаться с кинематографом.

Причина тому – семья, которой актер и решил посвятить все свое время. 6 июня текущего года 39-летняя адвокат Амаль Аламуддин родила ему двойню - сына Александра и дочь Эллу. Это первые дети как у Клуни, так и у его супруги.

«Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать!» - сказал Джордж Клуни.

С деньгами у актера также проблем нет: недавно он за 1 миллиард долларов продал свою марку производства мексиканской текилы – KasaMigos.