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Острую проблему водоснабжения Мариуполя Жебривский планирует решить в следующем году

16.11 в 19:34

В Донецкой области остается сложной проблема водоснабжения. Для ее решения уже разработана и принята областная программа для "автономизации всей территории по водоснабжению". Ее стоимость 5,9 млрд грн. Об этом сообщил глава ДонОВГА Павел Жебривский, передает "ДоТБ".

К проекту планируют подключать иностранных инвесторов. Реализовать его можно будет в течение 3-4 лет.

Жебривский отметил, что наиболее острая ситуация с водоснабжением в Мариуполе и Волновахе. "Там нужно приблизительно 370 млн гривен. Мы хотим с Павловки подать воду на Старокрымское водохранилище. Там же, возле Старокрымского, построить фильтровальную станцию, и, собственно, поставлять воду на Мариуполь и на Волноваху. Это все возможно. Если все будет хорошо, то уже в следующем году Мариуполь и вся южная зона не будет страдать", - сказал глава области.

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2017-11-16 19:34:00
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