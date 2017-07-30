Освобожден судья из Луганщины, который был в плену ЛНР 9 месяцев

Вчера, 29 июля, из плена ЛНР, помимо Людмилы Сурженко, также был освобожден судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко. Он был в плену 9 месяцев.

В пресс-центре СБУ сообщают: «29 июля 2017 года при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины на контролируемую украинской властью территорию вернулся один из заложников так называемой "ЛНР" - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко».

Он также подвергался пыткам.

