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Освобожден судья из Луганщины, который был в плену ЛНР 9 месяцев

30.07 в 19:33

Вчера, 29 июля, из плена ЛНР, помимо Людмилы Сурженко, также был освобожден судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко. Он был в плену 9 месяцев.

В пресс-центре СБУ сообщают: «29 июля 2017 года при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины на контролируемую украинской властью территорию вернулся один из заложников так называемой "ЛНР" - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко».

Он также подвергался пыткам.

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2017-07-30 19:33:00
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