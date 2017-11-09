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От 490 до 3000 гривен: названы размеры новых стипендий для студентов

9.11 в 10:58

Как мы уже писали ранее, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что с 1 ноября 2017 года стипендии украинских студентов будут повышены на 18%.

В Министерстве образования и науки рассказали, сколько же будут получать учащиеся после повышения как академических, так и социальных стипендий.

Так, размер академической стипендии в месяц составит:

  • для учащихся ПТУ - 490 грн;
  • для студентов вузов I-II уровня аккредитации, которые учатся на младшего специалиста или бакалавра: обычная - 980 грн, повышенная - 1250 грн;
  • для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, обучающихся на бакалавра, специалиста или магистра: обычная - 1300 грн, повышенная - 1660 грн.

Социальная стипендия составит:

  • для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также тех, кто остался без родителей в период обучения в возрасте 18-23 лет: в ПТУ - 1180 грн, в вузах - 2360 грн;
  • для других лиц, имеющих соответствующие льготы: в ПТУ - 450 грн, в вузах I-II аккредитации 890 грн, в вузах III-IV аккредитации, научных учреждениях - 1180 грн.

Академическая стипендия Президента Украины:

  • для учащихся ПТУ - 1420 грн;
  • для студентов вузов I-II уровня аккредитации - 2130 грн;
  • для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений - 2720 грн.

Именные и академические стипендии Кабмина:

  • для учащихся ПТУ - 1180 грн;
  • для студентов вузов I-II уровня аккредитации - 1900 грн;
  • для студентов вузов III-IV уровня аккредитации, научных учреждений - 2480 грн.

Стипендия Президента Украины участникам и призерам международных ученических олимпиад:

  • участникам - 2600 грн;
  • призерам - 2950 грн.

Стипендия Президента Украины для победителей всеукраинских ученических олимпиад и конкурса-защиты членов МАН - 2600 грн.

Стипендия Кабмина победителям Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе - 2360 грн.

Стипендия имени Тараса Шевченко - 2720 грн.

Стипендия Президента Украины для победителей международных языковых конкурсов им. Петра Яцика и Тараса Шевченко:

  • для учащихся ПТУ - 1420 грн;
  • для студентов, курсантов вузов I-II уровня аккредитации - 1770 грн;
  • для студентов, курсантов вузов III-IV уровня аккредитации - 2600 грн.
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2017-11-09 10:58:00
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