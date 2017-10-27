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Отделение для новорожденных в Мариуполе получило гуманитарную помощь

27.10 в 11:58

В Мариуполе отделение патологии новорожденных ГБ№3 получило гуманитарную помощь. Ее доставили представители Международной организаций благотворительных инициатив (МОБИ).

Для маленьких пациентов передали детскую одежду и игрушки. Подобная поддержка оказывалась и ранее.

Стоит отметить, что в отделение патологии новорожденных также попадают дети из малообеспеченных и оказавшихся трудных условиях семей, есть и брошенные родителями малыши. Они очень нуждаются в помощи.

Напомним, недавно МОБИ провела благотворительную акцию по бесплатной раздаче вещей для нуждающихся.

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2017-10-27 11:58:00
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