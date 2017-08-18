Открыт приём заявок на конкурс, который определит компании для управления домами Мариуполя
18.08 в 14:39
С 18 августа ДРЖКИ Мариуполя начал приём от конкурсантов, претендующих на управление домами, не перешедшими в ОСМД. В семь предложенных конкурсных лотов вошло 1682 дома всех районов города.
Директор Департамента ЖКИ Игорь Бабек уточнил, что желающие участвовать в конкурсе могут подавать документы до 19 сентября. С 21 августа по 15 сентября будут организованы посещения домов, вошедших в лоты конкурса, для ознакомления.
Предложения конкурсантов будут рассматривать, начиная с 20 сентября в течение пяти дней. 26 сентября состоится заседание исполкома, где утвердят результаты конкурса. С октября у многоквартирных домов появятся определённые конкурсом управители.
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2017-08-18 14:39:00
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