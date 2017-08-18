Открыт приём заявок на конкурс, который определит компании для управления домами Мариуполя

С 18 августа ДРЖКИ Мариуполя начал приём от конкурсантов, претендующих на управление домами, не перешедшими в ОСМД. В семь предложенных конкурсных лотов вошло 1682 дома всех районов города.

Директор Департамента ЖКИ Игорь Бабек уточнил, что желающие участвовать в конкурсе могут подавать документы до 19 сентября. С 21 августа по 15 сентября будут организованы посещения домов, вошедших в лоты конкурса, для ознакомления.

Предложения конкурсантов будут рассматривать, начиная с 20 сентября в течение пяти дней. 26 сентября состоится заседание исполкома, где утвердят результаты конкурса. С октября у многоквартирных домов появятся определённые конкурсом управители.