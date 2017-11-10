Отношения Украины и Польши «трещат по швам»

«Сестринские» отношения Украины и Польши с каждым днем становятся все хуже и хуже. И если раньше польские политики корректно намекали на «неправильные» действия украинского правительства, то сейчас высказывания стали резкими и прямолинейными.

Итак, почему же «обиделась» Польша? Главным «камнем преткновения» стала история. В Украине запретили поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов, после чего глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в публичных заявлениях признал кладбище в Быковне незаконным.

В результате Польша посчитала, что среди украинских политиков есть люди с антипольскими взглядами. Как итог – Вятровичу и секретарю Госкомиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету запретили въезд в Польшу. А глава МИД Витольд Ващиковский подчеркнул, что Киев «использовал» Польшу, рассчитывая, что ее поддержка никогда не иссякнет.

«В то же время, у нас также есть плохие сигналы с украинской стороны, которые для меня, президента Республики Польша, неприемлемы. Я не согласен с тем, что люди, которые занимают высокие должности в украинской власти, имеют взгляды, которые фактически являются антипольскими», - подчеркнул глава государства Анджей Дуда.

Более резкое заявление сделал в польском Сейме заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий: «Украина принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве... польское правительство должно реагировать на ситуации, когда партнеры и союзники Польши принимают решения, противоречащие союзническим, партнерским и соседским отношениям. Мы поддерживаем конструктивный контакт на различных уровнях, включая высший, президентский, где пытаемся эти вопросы прояснить».

Сейчас Дуда рассматривает возможность посетить в декабре Украину, чтобы посетить могилы поляков в Харькове, а также понять ситуацию на Донбассе, поскольку Польша в январе 2018 года начнет работу в Совбезе ООН. В то же время украинский президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши.