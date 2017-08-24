Памятник морякам-десантникам, освобождавшим Мариуполь от немцев, подвергся акту вандализма

В Мариуполе неизвестные расписали маркерами памятник «Бронекатер №346», установленный в честь морских пехотинцев, участвовавших в операции по освобождению города от фашистов 10 сентября 1944 года. Памятник установлен на центральной аллее Приморского парка, ведущей на смотровую площадку от площади Воинов-освободителей. На нижней части постамента нанесены надписи и рисунки.

Напомним, что незадолго до этого вандалы атаковали арку на Аллее детей войны, где была повреждены даты Великой Отечественной войны и наименование аллеи.