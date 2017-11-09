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Парламент принял закон о жилищно-коммунальных услугах. Что изменится

9.11 в 14:32

Верховная Рада поддержала законопроект о жилищно-коммунальных услугах. За него проголосовали 262 народных депутата, сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект устанавливает порядок заключения потребителями договоров на получение всего комплекса жилищно-коммунальных услуг: на услугу управления, водоснабжения, обращения с отходами, газом, электричеством.

В законе предусматривается, что потребителям в многоквартирных домах тепловая энергия поставляется в соответствии с договором. Тарифы на тепловую энергию, которая производится и поставляется с помощью систем автономного отопления, формируются и устанавливаются отдельно для каждого многоквартирного дома, оборудованного системой автономного отопления, с учетом себестоимости производства и поставки тепловой энергии в таких системах, а также рентабельности субъекта хозяйствования.

Кроме этого, выводится в отдельную услугу обращение с отходами, вводится проверка качества услуг. Устанавливается, что собственники или наниматели, пользователи, в том числе арендаторы, источников образования бытовых отходов, земельных участков должны заключать договоры с исполнителем услуг по вывозу бытовых отходов, осуществлять оплату услуг по обращению с бытовыми отходами и обеспечивать раздельный сбор бытовых отходов.

При этом потребители получили право требовать уменьшения размера платы за коммунальные услуги в случае их непредоставления, предоставления в неполном объеме или снижения качества. Кроме того, потребитель имеет право не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме тепловой энергии), если ими не пользуется за период временного отсутствия в помещении более 30 календарных дней.

В то же время, согласно документу, должникам, которые просрочили коммунальные платежи, будут начислять пеню в размере 0,01% за каждый день задержки.

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2017-11-09 14:32:00
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