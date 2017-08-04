Патруль ОБСЕ уже в шестой раз не пустили в поселок под Мариуполем

Вооруженные люди уже шестой день подряд не пропускают патрули ОБСЕ в населенный пункт Верхнешироковское на Мариупольском направлении.

«Вооруженные люди помешали патрулю СMM отправиться на восток от контрольно-пропускного пункта для въезда-выезда в Верхнешироковское (бывший Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя)», - говорится в отчете ОБСЕ.