Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Патруль ОБСЕ уже в шестой раз не пустили в поселок под Мариуполем

4.08 в 12:40

Вооруженные люди уже шестой день подряд не пропускают патрули ОБСЕ в населенный пункт Верхнешироковское на Мариупольском направлении.

«Вооруженные люди помешали патрулю СMM отправиться на восток от контрольно-пропускного пункта для въезда-выезда в Верхнешироковское (бывший Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя)», - говорится в отчете ОБСЕ.

/uploads/news/964x620/n7ElBLe4.jpg
2017-08-04 12:40:00
Важные новости
С понедельника в Украину придет похолодание
4.08 в 13:49
Профсоюзное наступление: в Киеве митингуют против абонплаты за газ
4.08 в 13:13
Лента новостей
С понедельника в Украину придет похолодание
4.08 в 13:49
Профсоюзное наступление: в Киеве митингуют против абонплаты за газ
4.08 в 13:13
Патруль ОБСЕ уже в шестой раз не пустили в поселок под Мариуполем
4.08 в 12:40
Украинским работодателям предлагают ввести «плавающий график» из-за жары
4.08 в 11:27
Национальная полиция Украины отмечает вторую годовщину создания
4.08 в 11:04
В Мариуполе дерево угрожает людям
4.08 в 10:50
Во Львове из-за жары умер мужчина
4.08 в 10:24
В Мариуполе завершён первый этап реконструкции Административной площади
4.08 в 10:13