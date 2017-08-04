Патруль ОБСЕ уже в шестой раз не пустили в поселок под Мариуполем
4.08 в 12:40
Вооруженные люди уже шестой день подряд не пропускают патрули ОБСЕ в населенный пункт Верхнешироковское на Мариупольском направлении.
«Вооруженные люди помешали патрулю СMM отправиться на восток от контрольно-пропускного пункта для въезда-выезда в Верхнешироковское (бывший Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя)», - говорится в отчете ОБСЕ.
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2017-08-04 12:40:00
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4.08 в 13:49