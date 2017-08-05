Пациент психбольницы захватил заложников и устроил резню

По сообщению «Варта-1», 4 августа в областной психиатрической больнице г.Львов один из её пациентов выбил окно, порезав себя стеклом, и взял в заложники своего соседа по палате.

Затем он захватил в заложники других пациентов и травмировал 10 человек. После этого вызванный наряд полиции локализовал злоумышленника и освободил заложников.

Когда буйный пациент в больнице начал резать людей, полицейские решили идти на штурм.

Представитель ГУ Нацполиции во Львовской области Игорь Зинкевич проинформировал: „Решение о штурме больницы было принято руководителем 2-Батальона УПП Романом Блихарським, после того как в больнице начались крики и правоохранители поняли, что буйный пациент начал резать других пациентов“.

Во время проведённой операции травмированы пятеро полицейских. Из 10-ти пострадавших пациентов психбольницы – трое находятся в тяжёлом состоянии.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.