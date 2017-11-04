Пенсии инвалидам намерены повысить с 1 декабря 2017 года, - Розенко

Следующий этап повышения пенсий для инвалидов ожидается с 1 декабря 2017 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у нас происходит с 1 декабря этого года. Поэтому соответствующие выплаты будут увеличиваться с 1 декабря», — сказал он.

Также Розенко сообщил, что благодаря пенсионной реформе, пенсии продолжат тенденцию роста.

«Это не последнее повышение пенсий. На этом пенсионная реформа не заканчивается. Акт 1 октября, когда вам перечислили пенсии, он первый, но не последний. Мы двигаемся дальше», — добавил вице-премьер-министр.