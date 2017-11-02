Пенсионные страсти – нищие остались нищими…

Да-да, в очередной раз правительство нарушило перед пенсионерами свои обещания, в которых на протяжении последнего времени давало слово обеспечить достойной пенсией всех, кто официально проработал достаточное количество лет, при этом отчисляя страховые взносы.

А на деле… На деле оказалось всё гораздо печальнее. Большинство пенсионеров жалуются на то, что проработав по 40-45 лет, получили мизерные надбавки.

И да, некоторые пенсионеры, которые и до осовременивания не испытывали нужды в плане небольших пенсий, получили к своим более чем достойным пенсиям (4-6 тысяч гривен) прибавку, которая вдвое, а порой и более превышает прежнюю пенсию. Такие пенсионеры, естественно, довольны осовремениванием.

В нашем промышленном городе это в основном пенсионеры металлургических предприятий. А вот пенсионерам «Азовмаша» и всех его структурных подразделений, да и остальных предприятий Мариуполя, не повезло. Мало того, что их работникам постоянно платили очень низкую зарплату, так ещё выйдя на пенсию, они получают и самую мизерную пенсию, почти минимальную.

А ведь люди всю свою жизнь отдали на благо своей страны, и не их вина в том, что хозяева предприятий слишком экономили на содержании своих работников. Среди них есть очень много профессионалов своего дела, имеющих высшее, а в некоторых случаях и не одно, образование.

Думается, при расчёте формулы осовременивания грамотные специалисты должны были уделить показателю коэффициента страхового стажа главенствующую роль, но ими был учтён в основном индивидуальный коэффициент зарплаты, при этом стаж работы особо и не учитывался (к примеру, за сверхнормативный стаж 20 лет при общем стаже 40 лет человеку посчитали надбавку 230 гривен)… Напротив, они убрали из расчёта коэффициент 1,35 для стажа, что существенно снизил окончательный результат расчёта, хотя первоначально обещали убрать этот коэффициент только для „молодых“ пенсионеров.

Вот и выходит, что человек, проработавший более 40 лет, но получающий невысокую зарплату, имеет теперь надбавку 300-600 гривен. А работник металлургического предприятия, получающий высокую зарплату, но проработав всего 20 лет (т.е. вдвое меньше), получил надбавку в 4-6 тысяч гривен. А кто из них больше уплатил за жизнь взносов? Вот так. Видимо, украинские „умные головы“, составляющие такие формулы расчёта „достойных“ пенсий, мягко говоря, были не правы…

Может быть, это было сделано и намеренно, ведь наше старшее поколение в большинстве своём работало с 16-17 лет и далеко после пенсионного возраста ввиду мизерных пенсий, поэтому и стаж у большинства из них зашкаливает, что увеличило бы выплаты, но это, видимо, не входило в планы отечественных „небожителей“. А ведь во всех своих выступлениях и публикациях министр социальной политики Андрей Рева и вице-премьер-министр Павел Розенко уверяли, что самые большие надбавки получат именно имеющие стаж работы в 40 и более лет…

На деле, как показала практика, они-то как раз получили самые мизерные надбавки, т.к. в прошлые годы зарплаты были невысокими. И вновь самая сознательная часть населения оказалась самой нищей. И ещё один аспект. Многие пенсионеры, достигнув пенсионного возраста, продолжали работать, но уже на более низко оплачиваемых должностях в силу очевидных причин, при этом получая минимальную заработную плату.

Так вот, эти годы низкооплачиваемой работы существенно „съели“ их заработанные годами индивидуальные коэффициенты зарплаты. По этой причине, и исходя из формулы расчёта, многие из них остались „у разбитого корыта“.

Очень интересно, как правительство будет смотреть в глаза этим несчастным пенсионерам, которые вместо своих 1400-1500 гривен дождались „достойных“ 1800 гривен? А ведь рядом живут и те, кто теперь получает 6, 8, и даже 10 тысяч гривен… И все они ходят на один рынок и в тот же маркет, и цены для всех одинаковые. А самое главное, получающий эти „несчастные“ 1800 гривен, за всю свою трудовую деятельность уплатил больше налогов государству, чем тот, кому сейчас начислили 10 тысяч гривен…

Вот такое оно, осовременивание пенсий по-украински…

PS: уже после написания статьи в редакцию городского сайта "Мариупольские новости" стали поступать обращения от граждан с жалобами на то, что они не могут свои претензии выразить Управлениям пенсионного фонда в Мариуполе. Там на данный момент создали такие очереди, что люди неделями не могут попасть на консультацию к специалисту, к тому же в нашем городе всё осложнено огромным количеством переселенцев.

Многие надеялись дозвониться 31 октября с 9:00 до 11:00 (это время было анонсировано мариупольскими СМИ) на горячую линию Пенсионного фонда, но напрасно. Номер телефона был постоянно занят. Признаться, представитель нашей редакции также не смог дозвониться по телефону в течение всех этих 2-х часов.

Вот так, пути для выяснения всех недоразумений в отделения ПФ Мариуполя заблокированы, а пенсионеры остались один на один со своими надеждами и слезами…