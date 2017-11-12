Перебоев с водой на Донетчине не будет: миллиардные долги «Воды Донбасса» погасят из бюджета
12.11 в 09:29
На днях депутаты Верховной Рады проголосовали за изменения в госбюджет 2017 года. Одно из них касалось выделения средства на погашение задолженности коммунального предприятия «Вода Донбасса».
Отмечалось, у компании скопился долг за электроэнергию почти в 2 миллиарда гривен. Это ставило под угрозу водоснабжение значительной части Донецкой и Луганской областей, в том числе и на неподконтрольных Украине территориях.
В результате нардепы решили направить средства на погашение задолженности КП «Вода Донбасса», чтобы перебоев с водой в сотнях населенных пунктов Донбасса не было.
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2017-11-12 09:29:00
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