Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Перебоев с водой на Донетчине не будет: миллиардные долги «Воды Донбасса» погасят из бюджета

12.11 в 09:29

На днях депутаты Верховной Рады проголосовали за изменения в госбюджет 2017 года. Одно из них касалось выделения средства на погашение задолженности коммунального предприятия «Вода Донбасса».

Отмечалось, у компании скопился долг за электроэнергию почти в 2 миллиарда гривен. Это ставило под угрозу водоснабжение значительной части Донецкой и Луганской областей, в том числе и на неподконтрольных Украине территориях.

В результате нардепы решили направить средства на погашение задолженности КП «Вода Донбасса», чтобы перебоев с водой в сотнях населенных пунктов Донбасса не было.

/uploads/news/964x620/KUCS5yWo.jpg
2017-11-12 09:29:00
Важные новости
В России нашли мертвым известного телеведущего
12.11 в 08:59
В Мариуполе автомобиль слетел с дороги и перевернулся
12.11 в 08:46
Лента новостей
Перебоев с водой на Донетчине не будет: миллиардные долги «Воды Донбасса» погасят из бюджета
12.11 в 09:29
В России нашли мертвым известного телеведущего
12.11 в 08:59
В Мариуполе автомобиль слетел с дороги и перевернулся
12.11 в 08:46
На Приморском направлении относительное затишье. Смолкли орудия
12.11 в 08:21
В Донецкой области на улице прогремел взрыв
11.11 в 20:46
В Донецкой области задержали группу мошенников, которые обманывали людей по всей Украине
11.11 в 20:06
В Украине потребительская корзина подорожала на 15%
11.11 в 19:33
В Сартане прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек
11.11 в 18:54