Перебоев с водой на Донетчине не будет: миллиардные долги «Воды Донбасса» погасят из бюджета

На днях депутаты Верховной Рады проголосовали за изменения в госбюджет 2017 года. Одно из них касалось выделения средства на погашение задолженности коммунального предприятия «Вода Донбасса».

Отмечалось, у компании скопился долг за электроэнергию почти в 2 миллиарда гривен. Это ставило под угрозу водоснабжение значительной части Донецкой и Луганской областей, в том числе и на неподконтрольных Украине территориях.

В результате нардепы решили направить средства на погашение задолженности КП «Вода Донбасса», чтобы перебоев с водой в сотнях населенных пунктов Донбасса не было.