Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Перед каждым матчем УПЛ команды обязали включать украинский гимн

7.11 в 10:35

Вчера, 6 ноября, в Доме футбола состоялось заседание исполкома Федерации футбола Украины.

И в ходе встречи члены исполкома единогласно приняли решение обязать клубы включать национальный гимн перед каждым матчем Премьер-лиги Украины.

До этого гимн был необязательным, его исполняли по желанию.

Таким образом, в Регламент Всеукраинских соревнований среди клубов УПЛ сезона-2017/2018 будет внесено соответствующая норма уже в ближайшее время.

/uploads/news/964x620/Hp6tb90O.jpg
2017-11-07 10:35:00
Важные новости
Украинская сторона прекратила поставки воды на неподконтрольные территории Луганской области
7.11 в 11:48
Украинская полиция по опыту Мариуполя решила перейти на работу единого центра 102 – Князев
7.11 в 11:22
Лента новостей
Украинская сторона прекратила поставки воды на неподконтрольные территории Луганской области
7.11 в 11:48
Украинская полиция по опыту Мариуполя решила перейти на работу единого центра 102 – Князев
7.11 в 11:22
Гендиректор «Азовстали»: производственные программы мариупольских комбинатов под угрозой срыва
7.11 в 10:57
Перед каждым матчем УПЛ команды обязали включать украинский гимн
7.11 в 10:35
В Мариуполе восстановили разрушенный забор с муралом местных художников
7.11 в 10:26
Сотрудник ОБСЕ почти час реанимировал женщину, которой стало плохо в очереди на КПВВ
7.11 в 10:03
В Мариуполе произошел пожар в жилом доме
7.11 в 09:39
В Мариуполе на пешеходный тротуар рухнули два дорожных знака
7.11 в 09:26