Перед каждым матчем УПЛ команды обязали включать украинский гимн
7.11 в 10:35
Вчера, 6 ноября, в Доме футбола состоялось заседание исполкома Федерации футбола Украины.
И в ходе встречи члены исполкома единогласно приняли решение обязать клубы включать национальный гимн перед каждым матчем Премьер-лиги Украины.
До этого гимн был необязательным, его исполняли по желанию.
Таким образом, в Регламент Всеукраинских соревнований среди клубов УПЛ сезона-2017/2018 будет внесено соответствующая норма уже в ближайшее время.
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2017-11-07 10:35:00