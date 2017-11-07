Перед каждым матчем УПЛ команды обязали включать украинский гимн

Вчера, 6 ноября, в Доме футбола состоялось заседание исполкома Федерации футбола Украины.

И в ходе встречи члены исполкома единогласно приняли решение обязать клубы включать национальный гимн перед каждым матчем Премьер-лиги Украины.

До этого гимн был необязательным, его исполняли по желанию.

Таким образом, в Регламент Всеукраинских соревнований среди клубов УПЛ сезона-2017/2018 будет внесено соответствующая норма уже в ближайшее время.